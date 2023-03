O'zapft is! Augsburger feiern Eröffnung des Gögginger Frühlingsfestes

Das Gögginger Frühlingsfest ist gestartet. Schon am Freitagnachmittag war in Augsburgs Innenstadt die Vorfreude auf das Fest zu spüren.

Die Volksfestsaison in Augsburg ist eröffnet. Am späten Freitagnachmittag startete das Gögginger Frühlingsfest mit Freibier-Ausschank und einem Umzug. Den offiziellen Fassanstich übernahm Oberbürgermeisterin Eva Weber. Das Gögginger Frühlingsfest gilt vor allem bei den jungen Volksfest-Fans als sehr beliebt. Entsprechend groß war bei vielen die Vorfreude darauf. Schon am Nachmittag waren etliche junge Menschen in Tracht in der Innenstadt unterwegs und stimmten sich ein.

Das Bierzelt ist am ersten Abend proppevoll, die Stimmung ausgelassen fröhlich. Für den Sonntag hat sich um 17 Uhr zum Dämmerschoppen der CSU Augsburg Ministerpräsident Markus Söder angekündigt. Die Sause am Festplatz in Göggingen dauert bis Sonntag, 26. März.