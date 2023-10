Augsburg

vor 16 Min.

Ob Haunstetten oder Bismarckviertel: Hofflohmärkte stärken die Gemeinschaft

Schätze und Trödel konnte man beim Hofflohmarkt in Haunstetten erstehen.

Plus In Haunstetten haben Privatleute ihre Höfe und Garagen geöffnet, um nicht mehr benötigte Schätze zu verkaufen. Warum diese Flohmärkte so viele Fans haben.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Hofflohmärkte liegen in Augsburg im Trend. In vielen Stadtteilen öffnen Privatleute ihre Hinterhöfe und Garagen, um dort Schätze, Krimskrams und Liebhaberstücke zu verkaufen. Am Sonntag war Haunstetten an der Reihe.

Schon wenige Minuten nach 11 Uhr ist in der Einfahrt von Charlotte Feldmann einiges los. Wer auf dem Flohmarkt etwas Besonderes sucht, sollte am besten früh dran sein, sagt ein Besucher. Leon Bruckdorfer hat eine Schachtel mit Lego-Starwars-Figuren in der Hand und schaut, ob alle abgebildeten Figuren auch vorhanden sind. „Ich sammle Lego Mini-Figuren, vor allem von Starwars“, erzählt der junge Mann, der aus Langerringen nach Haunstetten gekommen ist. Kurz darauf zieht er zufrieden ab - für fünf Euro hat er drei der begehrten Figuren erstanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen