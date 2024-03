Bei Augsburgs Obdachlosen-Unterkünften gibt noch jede Menge zu tun

Plus Zuletzt hat sich die Unterbringung von obdachlosen Menschen in Augsburg verbessert. Doch die Situation für Mitarbeiter und Bewohner ist noch nicht zufriedenstellend.

Bei den Augsburger Übergangswohnheimen für obdachlosen Menschen hat sich viel getan. Man muss nur ein paar Jahre zurückblicken, da gab es nur die Einrichtung in der Johannes-Rösle-Straße, damals waren dort Männer und Frauen untergebracht. Diese gemeinsame Beherbergung war alles andere als optimal, das Haus noch dazu marode. Dann wurde die Obdachlosenhilfe neu strukturiert, das Wohnheim saniert, für die Frauen eine eigene Unterkunft eingerichtet und der Betrieb der Übergangswohnheime an freie Träger übergeben.

Im Übergangswohnheim der Männer leben die Bewohner in Doppelzimmern. Foto: Silvio Wyszengrad

Mittels einer umfassenden Erhebung wird nun eindrücklich festgestellt, dass es an Personal mangelt und es auch bauliche Verbesserungspotenziale gibt. Es ist der Beweis, dass zwar schon viel getan wird, aber künftig noch mehr getan werden muss, um der Fürsorgepflicht den Mitarbeitern gegenüber gerecht zu werden und noch besser auf die Bedürfnisse der Bewohner eingehen zu können. Die Arbeiten, die die Barrierefreiheit in der Johannes-Rösle-Straße herstellen sollen, sowie das Engagement der Stadt, altersgerechte Plätze für junge Erwachsene einzurichten, sind Schritte in die richtige Richtung.

