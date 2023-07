Augsburg

Oben-ohne-Demo in Augsburg: Mit nackten Brüsten gegen das Patriarchat

Rund 120 Demonstrantinnen und Demonstranten nahmen am Freitag an der Oben-Ohne-Demo in Augsburg teil.

Plus Zum dritten Mal setzen Aktivistinnen am Freitag in der Augsburger Innenstadt mit nackten Tatsachen ein Zeichen gegen Sexualisierung. Und sehen erste Fortschritte.

Von Katharina Indrich

Als sie vor zwei Jahren zum ersten Mal mit nackten Brüsten bei der Oben-ohne-Demo auf dem Augsburger Königsplatz stand, da habe sie sich schon kurz gedacht: "Oh Gott, okay, jetzt machen wir das", gesteht Lucia Reng. 20 Jahre Sozialisierung ließen sich nun mal nicht so leicht abschütteln. "Da hat man einfach internalisiert: So was macht man nicht." Aber warum eigentlich nicht? Das ist die Frage, die sich Reng und ihrer Mitstreiterinnen vor zwei Jahren gestellt haben. Warum können Männer im Freibad ungeniert ihren nackten Oberkörper in der Sonne brutzeln, während das bei Frauen zum Rausschmiss aus dem Bad führen kann? Warum werden Frauen schief angeschaut, wenn sie in der Öffentlichkeit ihr Baby stillen? So kann das nicht bleiben, beschlossen Reng und ihre Freundinnen.

Der Protest der Oben-Ohne-Aktivistinnen richtet sich gegen "Denkweisen des Patriarchats". Foto: Peter Fastl

Sie gründeten kurzerhand das "Oben-ohne-Kollektiv" und organisierten die erste "Oben-ohne-Demo" in Augsburg. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer liefen im August 2021 durch die Stadt und ernteten viele erstaunte Blicke. Zwei Jahre später, an diesem Freitagabend, zogen rund 120 Demonstrierende bei der dritten Auflage der Demo in der Augsburger Innenstadt immer noch die Blicke der Passanten auf sich. Und trotzdem, findet Lucia Reng, hat sich in der Zwischenzeit einiges getan.

