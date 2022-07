Oben-ohne-Demo: Nackte Brüste sorgen für Aufregung in der Innenstadt

Rund 70 Frauen und Männer sind mit teils freiem Oberkörper durch Augsburg gezogen. Sie forderten Gleichbehandlung und wandten sich gegen die Sexualisierung ihrer Brüste.

Rund 70 Frauen und einige Unterstützer sind am Samstag zu einer Oben-ohne-Demo durch die Augsburger Innenstadt gezogen. Dabei lief ein Teil der Demonstrantinnen mit komplett entblößtem Oberkörper, andere hatten sich die Brustwarzen abgeklebt oder die Brüste mit Pappschildern mit Slogans verdeckt. Organisiert wurde die Demo vom Augsburger "Oben-ohne-Kollektiv". Die Demonstrantinnen forderten die Ungleichbehandlung nackter Brüste zwischen Mann und Frau zu beenden und kritisierten die festgeschriebenen Geschlechterrollen zwischen Mann und Frau. Sie kritisierten das "Patriarchiat", das sie in Sprechchören "in Schutt und Asche" legen wollten.

Oben-ohne-Demo in Augsburg: "Ich will frei sein, aber ich will kein Freiwild sein"

Zu der Demonstration kamen nicht so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sich die Veranstalter gewünscht hätten. Angekündigt waren bis zu 200 Teilnehmerinnen. Die Rednerinnen setzten sich leidenschaftlich für ihr Anliegen ein. "Ich will frei sein, aber ich will kein Freiwild sein", rief eine Rednerin den Zuhörerinnen zu. Sie kritisierte, dass sie wegen ihrer Brüste als Frau definiert werde, ob sie sich weiblich fühle oder nicht. "Freier Oberkörper für alle - Patriarchiat abnippeln", war eine der zentralen Forderungen der Frauen. Es gehe um die Machtfrage, wer über den eigenen Körper entscheiden könne und darüber, was man machen dürfe und was nicht.

Der Demonstrationszug in der Maxstraße. Foto: Klaus Rainer Krieger

Bei unbeteiligten Passantinnen und Passanten stießen die Forderungen vornehmlich auf Kopfschütteln. Vor allem ältere Zuschauerinnen konnten mit diesen offenbar wenig anfangen. "Ich fühle mich als Frau sowas von wichtig und bin in meinem ganzen Leben noch nicht diskriminiert worden", sagte etwa Rentnerin Christine Joder, die extra zu der Demo gekommen war, um sich die Argumente anzuhören. "Ich finde es schön, wenn ich als Frau von Männern hofiert werde und kann mit dieser Ablehnung nichts anfangen", bekräftigte sie. Eine Familie, die eigentlich nur den Ulrichsplatz überqueren wollte, suchte sich angesichts der unbekleideten Frauen lieber einen anderen Weg und wechselte die Straßenseite.

In sozialen Medien werden Brüste automatisch zensiert

Es gab aber auch Befürworter. "Mich hat es sehr nachdenklich gemacht, dass auf Instagram weibliche Brüste automatisch zensiert werden, während männliche Brüste ok sind", sagt etwas Fotograf Charly Hofmann, der deshalb der Demo mitlief. Er habe sich wegen dieser Ungleichbehandlung von allen sozialen Medien verabschiedet und setze sich jetzt für die Gleichbehandlung der Geschlechter ein.

Am Rand der Demonstration kam es immer wieder zu Zwischenfällen, wenn Demonstrantinnen wütend auf männliche Zuschauer losgingen, welche die Demonstration mit dem Handy fotografiert hatten. Die begleitende Polizei machte aber klar, dass die Fotos im öffentlichen Raum nicht verboten werden können, Porträtfotos seien wiederum nicht erlaubt. Trotzdem kam es immer wieder zu hitzigen Anfeindungen, während Aufpasser mit "Anti-Spanner"-Bannern versuchten, neugierig schauenden Männern den Blick zu versperren. Sie konnten allerdings nicht verhindern, dass am Königsplatz der Zug auch von einer Gruppe Kinder und Jugendlichen begleitet wurde, die sich das ungewöhnliche Schauspiel offenbar nicht entgehen lassen wollten.

