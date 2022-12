Oberbürgermeisterin Eva Weber äußert Zweifel an Selbstverständlichkeiten

2022 habe wieder mehr Normalität gebracht, sagt Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. Doch vieles, was man bisher beiläufig erwartet habe, müsse man mehr schätzen.

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hat angesichts der Verwerfungen, denen auch die Augsburger Stadtgesellschaft durch Corona- und Energiekrise ausgesetzt ist, gesagt, dass "Normalität" ein Stück weit neu definiert werden müsste. In ihrer Weihnachtsansprache in der Stadtratssitzung sagte Weber zuletzt, dass man erkennen habe müssen, dass viele selbstverständlich geglaubten Dinge eben nicht selbstverständlich seien. " Corona hat gezeigt, dass es nicht selbstverständlich ist, zusammen sein zu können", so Weber. Der Blick auf die Geschehnisse in der Ukraine zeige, dass Frieden in Europa und eine gesicherte Energieversorgung ebenfalls nicht selbstverständlich seien. Gut sei, dass die Stadtgesellschaft sich nicht habe spalten lassen.

Augsburgs OB Eva Weber: "Normalität hat sich auch etwas verschoben"

"Wir haben uns im vergangenen Jahr alle mehr Normalität gewünscht, aber Normalität hat sich auch etwas verschoben und manche Dinge werden nicht mehr so sein wie vorher", so Weber. Umso mehr müsse man das zu schätzen wissen, was möglich sei. "Es ist etwas Besonderes, dass man wieder zusammen feiern kann", so Weber im Rückblick auf den Christkindlesmarkt, der nach zwei Jahren Pause wieder stattfand. Vor 2019, so Weber augenzwinkernd, habe sie es manchmal satt gehabt, wenn sie im Büro "Kling Glöckchen" untermalt von Sauerkrautgeruch in Dauerschleife zu hören bekommen habe. "Jetzt freue ich mich über die Weihnachtsmusik und wenn es morgens in den Gängen schon nach Steaksemmel riecht", so Weber. Auch dass es in diesem Jahr wieder zwei Plärrer und die Kanuslalom-WM geben konnte, sei etwas, worauf sie dankbar zurückschaue.

Bisher sei die Stadt einigermaßen gut durch die Krisen gekommen. "Es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch sein Gutes hat", so Weber. So habe man gelernt, schnell zu reagieren und Abläufe zu koordinieren. Das sei eine Fähigkeit, die die Verwaltung sich erhalten müsse. (skro)