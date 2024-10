19-Jähriger ohne Führerschein unterwegs, dafür mit Haftbefehl gesucht

Beamte einer Polizeistreife haben am Montag einen 19-jährigen Autofahrer in der Flurstraße kontrolliert. Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten bei der Kontrolle gegen 15.30 Uhr fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. „Bei der Überprüfung der Person ermittelte die Polizeistreife, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde“, heißt es von der Polizei. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und brachten den Autofahrer in den Polizeiarrest. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (jaka)

