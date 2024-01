22-Jähriger fährt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Die Polizei in Augsburg-Oberhausen hält einen jungen Autofahrer an und kontrolliert ihn. Dabei kommt heraus: Der 22-Jährige hätte aus diversen Gründen nicht fahren dürfen.

Eine Verkehrskontrolle am Freitag hat für einen 22-Jährigen wohl erhebliche Folgen. Der Polizei zufolge hielten Beamte den Autofahrer gegen 23 Uhr in der Tauscherstraße an. "Dabei stellten die Beamten drogentypisch auffälliges Verhalten beim 22-jährigen Fahrer fest", so die Polizei. Außerdem roch es im Auto nach Marihuana. Offenbar hatte der 22-Jährige zuvor Marihuana konsumiert und sich anschließend hinter das Steuer gesetzt, so die Polizei, die im Auto auch kleinere Mengen der Drogen fand. Ungünstig für den 22-Jährigen: Einen Führerschein besaß er nicht, zudem war sein Auto weder für den Straßenverkehr zugelassen, noch lag die vorgeschriebene Versicherung vor. "Die Kennzeichen des Autos waren aufwendig gefälscht", so die Polizei. Der 22-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, sein Kennzeichen sowie der Autoschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wird jetzt wegen diverser möglicher Straftaten ermittelt. (jaka)