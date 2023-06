24-Jähriger wirft glühende Zigarette in Polizeiauto

Polizeibeamte befanden sich auf einer routinemäßigen Streifenfahrt durch Augsburg-Oberhausen, als durch das Autofenster etwas hineinflog.

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Helmut-Haller-Platz in Augsburger-Oberhausen eine glühende Zigarette in einen Streifenwagen geworfen, berichtet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch gegen 15 Uhr. Laut Polizei schnipste der junge Mann die Zigarette durch das geöffnete Fenster des Polizeiautos.

Die Zigarette landete auf dem Schoß eines Beamten. Er wurde nicht verletzt. Die Polizisten waren aufgrund einer routinemäßigen Streifenfahrt vor Ort. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den Raucher. (ina)