Die Polizei verzeichnet in Oberhausen seit Mitte November vermehrt Autoaufbrüche. Zudem wurde aus unversperrten Fahrzeugen Geld entwendet.

Die Polizei verzeichnet im Stadtteil Oberhausen vermehrt Pkw-Aufbrüche. Zuletzt wurde am Mittwoch zwischen 9.15 und 9.40 Uhr ein auf dem Parkplatz des Nordfriedhofs abgestelltes Auto eines Friedhofsbesuchers aufgebrochen. An dem VW Sharan schlug der unbekannte Täter laut Polizei zunächst eine Seitenscheibe ein und entwendete dann aus dem Fahrzeuginneren einen darin deponierten Geldbeutel mit diversen Bankkarten, Ausweispapieren und etwas Bargeld. Der Beuteschaden liegt bei knapp 200 Euro, der angerichtete Sachschaden ist mit rund 500 Euro mehr als doppelt so hoch. Derartige Vorfälle registrierten die Beamtinnen und Beamten für den Bereich Oberhausen seit Mitte November wiederholt, zusätzlich wurden aus zwei unversperrten Fahrzeugen Geldbeutel entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefon 0821/323 2510 entgegen. (bau)