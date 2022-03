Auto in Oberhausen aufgebrochen

Der Beuteschaden liegt laut Polizei bei rund 100 Euro, der entstandene Sachschaden ist jedoch wesentlich höher.

Böse Überraschung bei der Rückkehr zum Auto: Am Montag zwischen 12.30 und 13.05 Uhr wurde ein in der Drentwettstraße (in Höhe der Hausnummer 3) geparkter grauer Skoda aufgebrochen. Ein unbekannter Täter schlug laut Polizei die Scheibe der Beifahrertüre ein und entnahm anschließend einen roten Aktenkoffer, der sich auf dem Beifahrersitz befand. Der Beuteschaden wurde mit rund 100 Euro angegeben, der Sachschaden hingegen dürfte mit mehreren hundert Euro deutlich teurer ausfallen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefon 0821/323-2510 entgegen. (bau)