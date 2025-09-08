Auto zerkratzt: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, einen VW UP in der Neuhoferstraße zerkratzt. Der VW war dort am rechten Fahrbahnrand geparkt, berichtet die Polizei in Augsburg. Insgesamt entstand demnach ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Zeugenhinweise. (jaka)

