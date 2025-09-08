Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Oberhausen: Auto zerkratzt: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg-Oberhausen

Auto zerkratzt: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Ein Vorfall im Stadtteil Oberhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Die Ermittler suchen nach Zeugen und dem unbekannten Täter.
    • |
    • |
    • |
    Ein Delikt in der Neuhoferstraße beschäftigt die Polizei in Augsburg.
    Ein Delikt in der Neuhoferstraße beschäftigt die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, einen VW UP in der Neuhoferstraße zerkratzt. Der VW war dort am rechten Fahrbahnrand geparkt, berichtet die Polizei in Augsburg. Insgesamt entstand demnach ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Zeugenhinweise. (jaka)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden