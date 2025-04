Autofahrer bremst Bus aus – Fahrgast muss verletzt ins Krankenhaus

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag in der Dieselstraße gekommen. „Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, heißt es von der Polizei. Nach Angaben der Ermittler war der verdächtige Fahrer gegen 13 Uhr mit seinem Auto auf dem mittleren von drei Fahrstreifen unterwegs gewesen. „Ein 33-jähriger Busfahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen“, heißt es von der Polizei. Der Unbekannte wechselte den Angaben zufolge vor dem Bus mit seinem Auto vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. „Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, musste der 33-Jährige den Bus stark abbremsen“, so die Polizei. Der Unbekannte fuhr weiter. Bei dem Vorfall wurde eine Person im Bus leicht verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. „Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Unbekannten um eine männliche Person in einem dunklen Kleinwagen“, teilt die Polizei mit. Sie ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. (jaka)

