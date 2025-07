Autofahrer bremst Motorradfahrer aus – und flieht nach dessen Unfall

Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwochabend in der Hirblinger Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Motorradfahrer gegen 22.15 Uhr in stadtauswärtiger Richtung einen Autofahrer überholt. „Daraufhin hupte der Autofahrer den Motorradfahrer unter anderem an und nötigte ihn“, so die Polizei. An der Kreuzung der Hirblinger Straße zur Auerstraße bremste der Autofahrer offenbar vor dem Motorradfahrer stark ab. „Der Motorradfahrer kam nicht rechtzeitig zum Stehen und stürzte“, heißt es von der Polizei weiter. Der Autofahrer floh daraufhin, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 58-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Unterwegs gewesen sein soll der bislang unbekannte Autofahrer mit einer schwarzen Mercedes E-Klasse mit einer Augsburger Zulassung. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem unbekannten Autofahrer geben können, sich unter der Nummer 0821/323-2510 zu melden. (jaka)

