Autofahrer erfasst Rentnerin: Polizei sucht Zeugen

Ein Verkehrsunfall in Augsburg-Oberhausen wirkt zunächst harmlos, doch später klagt eine Seniorin über Schmerzen. Nun sucht die Polizei Zeugen - und den Fahrer.

Der Polizei ist nun nachträglich ein Verkehrsunfall gemeldet worden, der sich bereits am 30. November gegen 9.30 Uhr an der Ecke Donauwörther Straße / Ratdoltstraße ereignete. Eine 84-jährige Rentnerin ging den Angaben der Polizei zufolge über die Straße, als sie von einem abbiegenden Autofahrer erfasst wurde. "Dabei prallte die Seniorin auf die Motorhaube und stürzte zu Boden", teilt die Polizei weiter mit. Der Autofahrer und die Frau unterhielten sich noch an der Unfallstelle, wobei die Seniorin dem unbekannten Autofahrer gegenüber angab, dass es ihr gut gehe. Daraufhin setzte der Mann seine Fahrt fort. Die Seniorin verspürte hinterher allerdings Schmerzen im Knie und ging nachträglich zum Arzt. Dabei wurden diverse Hämatome und eine angebrochene Rippe bei ihr festgestellt. Die Polizei bittet nun den unbekannten Autofahrer, sich zu melden, ebenso wie mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrer und zu dessen Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0821/323-2510 entgegen. (jaka)