Autofahrer unter Cannabis-Einfluss am Steuer

Eine Polizeistreife hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Wiesenstraße in Oberhausen einen 35-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann ein drogentypisches Verhalten fest.

Ein Drogenschnelltest verlief laut Polizei positiv auf Cannabis. Die Streife unterband die Weiterfahrt, stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Fahrer. (ina)