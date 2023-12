Autofahrerin beschädigt beim Ausparken Pkw und flieht

Eine Autofahrerin hat in der Donauwörther Straße in Augsburg-Oberhausen Fahrerflucht begangen. Die Marke ihres Autos ist bekannt.

Ein Passant hat am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr in der Donauwörther Straße in Oberhausen eine Unfallflucht beobachtet und die Polizei verständigt. Demnach hat eine bislang unbekannte Fahrerin eines silberfarbenen VW Sharan beim Ausparken ein geparktes Auto beschädigte.

Anschließend entfernte sich die Fahrerin, ohne sich um den Schaden von rund 2000 Euro, so die Polizei, zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)