Autofenster eingeschlagen: Diebe stehlen hochwertige Beute aus Fahrzeug

Unbekannte Täter haben in Augsburg-Oberhausen größere Beute gemacht. Sie schlugen dazu das Fenster eines geparkten Autos ein. Nun ermittelt die Polizei.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch die Scheibe eines Autos in der Kiesowstraße eingeschlagen und hochwertige Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stand der Renaul Twingo auf Höhe der Hausnummer 9. In der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uh schlugen die Täter das Fenster des Autos ein. Der Beuteschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. nach Auskunft der Polizei könnte auch ein Einzeltäter hinter dem Diebstahl stecken. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der 0821/323-2510 zu melden. (jaka)