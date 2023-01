Bedrohung mit Messer: Mann muss in Polizeigewahrsam

Ein Streit in einer Wohnunterkunft in Augsburg-Oberhausen eskaliert, ein Bewohner greift zu einer Waffe. Nun ermittelt die Polizei.

In einer Asylunterkunft in der Gubener Straße ist es am Dienstag zu einem Streit zwischen einem Bewohner und einem Mitarbeiter gekommen. Nach Angaben der Polizei eskalierte die Situation, der 34-jährige Bewohner soll auf den Mitarbeiter losgegangen sein. "Zuerst warf er Tassen nach ihm und griff schließlich zu einem Küchenmesser, mit dem er den Mitarbeiter bedrohte", heißt es von der Polizei. Den Angaben zufolge griffen weitere Anwesende ein und versuchten, den 34-Jährigen zu überwältigen.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, fuhren Beamte mehrerer Streifen zum Einsatzort und trafen den 34-Jährigen in der Unterkunft an. Dort wurde der Mann festgenommen, Widerstand leistete er nicht. "Aufgrund seines Verhaltens musste er bis zum Abend im Polizeiarrest in Gewahrsam genommen werden", teilt die Polizei mit. Durch die Auseinandersetzung wurden ein Mitarbeiter sowie ein Bewohner der Unterkunft, welcher ebenfalls helfend eingriff, leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 34-Jährigen wegen Körperverletzung und Bedrohung. (jaka)