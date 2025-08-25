Veranstalter melden große Resonanz für den Marktsonntag in Oberhausen

Im Vorjahr musste der traditionelle Marktsonntag in Oberhausen ausfallen. Grund waren monatelange Bauarbeiten in der Ulmer Straße. Die Oberhauser wussten sich zu helfen und feierten nach Abschluss der Arbeiten ein großes Straßenfest. In diesem Jahr geht es zurück zum Marktsonntag. Termin ist am 31. August. Markttreiben, Festumzug und Musik gehören zum Programm von 11 bis 18 Uhr. Geschäfte, die mitmachen, öffnen von 13 bis 18 Uhr. Festbereich sind Ulmer Straße und Helmut-Haller-Platz am Oberhauser Bahnhof. Mitmachen wird ebenfalls das Modehaus Jung an der Wertachbrücke. Die Veranstalter sprechen von einer sehr guten Resonanz. Dies habe offenbar mit der Kommunalwahl zu tun.

Veranstalter des Marktsonntags sind die Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge) und die Werbegemeinschaft Oberhausen. Anlass für den Marktsonntag ist der Herbstplärrer. „Wir freuen uns darüber, dass mehr als 50 Stände dabei sein werden“, sagt Arge-Vorsitzender Jonas Holm. Er ist Nachfolger der langjährigen Vorsitzenden Hannelore Köppl, die Oberhausen verlässt und nach Meitingen zieht. Vergessen ist die 69-Jährige bei der Arge nicht. „Wir werden Hannelore Köppl am Marktsonntag verabschieden“, sagt Holm.

Das rege Interesse von interessierten Standbetreiben führt der Arge-Vorsitzende auf die Kommunalwahl zurück. Im März wird gewählt. Am Marktsonntag wollen sich bis zu zehn Parteien und Gruppierungen mit Infoständen präsentieren. Daneben sind zahlreiche Händler vertreten. Das Angebot richtet sich speziell an Familien.

Der Marktsonntag in Oberhausen liegt in der Ferienzeit

Der Marktsonntag liegt in der Ferienzeit. Einige Geschäfte in der Ulmer Straße haben zu diesem Zeitpunkt Betriebsferien. Dazu gehört die Metzgerei Ludwig Mayer. „Daran können wir nichts ändern“, sagt Chefin Susanne Brosche. Die stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft ist aus diesem Grund nicht am Marktsonntag anzutreffen: „Der Marktsonntag bleibt eine sehr wichtige Veranstaltung für uns in Oberhausen.“

Um 11.30 Uhr wird der Marktsonntag am 31. August am Helmut-Haller-Platz eröffnet. Danach findet der Festumzug statt. Er führt durch die Ulmer Straße. Laut Veranstaltern findet zudem am Bahnhofsvorplatz ein buntes Rahmenprogramm statt. Künstler treten auf. Technisches Hilfswerk, Feuerwehr und Polizei präsentieren sich.

Das Modehaus Jung ist am Marktsonntag stark engagiert

Engagiert beim Marktsonntag ist seit Jahren das Modehaus Jung. Geschäftsführer Alexander Ferstl führt zudem die Werbegemeinschaft an. Die Verbundenheit zum Unternehmen zeigte sich daran, dass die Pressekonferenz zum Marktsonntag in den Räumen des Modehauses stattfand.