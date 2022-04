Betrüger bringen Seniorin in Augsburg um vierstelligen Betrag

Eine Seniorin in Augsburg-Oberhausen ist Opfer einer kriminellen Masche geworden. Ein falscher Polizist brachte sie um viel Geld.

Ein krimineller Anrufer hat zusammen mit einem möglichen Komplizen am Dienstagvormittag eine 71-Jährige in Oberhausen um viel Geld gebracht. Nach Angaben der Polizei gab sich der Betrüger gegen 11 Uhr an dem Tag gegenüber der Seniorin als Bankmitarbeiter aus. Er behauptete, dass die Frau Falschgeld zu Hause habe, und er diesen Vorfall der Polizei gemeldet habe.

Kurz darauf meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter und kündigte an, vorbeizukommen, um das Falschgeld zu überprüfen. Eine halbe Stunde später übergab die 71-Jährige dem falschen Polizeibeamten einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag in bar. Der Betrüger gab an, das Geld zu überprüfen und dann wieder zurückzubringen. Erst als dies nicht geschah, meldete sich die 71-Jährige bei der richtigen Polizei. (jaka)