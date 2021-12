Betrunkener mit falschem Kennzeichen unterwegs: Polizei sucht Zeugen

In der Prälat-Bigelmair-Straße in Augsburg wird ein 33-Jähriger dabei beobachtet, wie er torkelnd sein Fahrzeug verlässt. Nicht nur deshalb drohen ihm Konsequenzen.

Eine Trunkenheitsfahrt hat für einen 33-jährigen Mann Konsequenzen. Er wurde am Freitag um 6 Uhr dabei beobachtet, wie er sein Fahrzeug in der Prälat-Bigelmair-Straße am Fahrbahnrand abstellte und anschließend umhertorkelte. Zuvor war der Mann in der Donauwörther Straße Richtung Stadtmitte unterwegs. Nach Polizeiangaben war das Fahrzeug des 33-Jährigen rundum beschädigt.

Betrunken und falsches Kennzeichen: 33-Jähriger in Augsburg unterwegs

Die verständigten Streifenbeamten trafen den Mann kurz darauf in der Nähe des Fahrzeugs an. Dabei stellte sich auch heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht auf das Fahrzeug zugelassen waren. Es wurde daraufhin sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Urkundenfälschung verantworten. Zeugen oder Personen, die einen passenden Sachschaden an ihrem Fahrzeug feststellen, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter 0821/3232510 zu melden. (kmax)