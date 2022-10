Bewusstloser Mann mit Kopfverletzung gibt Rätsel auf

Ein Mann wurde bewusstlos und mit einer Kopfverletzung im Augsburger Stadtteil Oberhausen aufgefunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Mann, der bewusstlos in Oberhausen aufgefunden wurde, gibt derzeit Rätsel auf. Wie die Polizei berichtet, wurde der 41-Jährige in der Nacht auf Sonntag, kurz nach ein Uhr, mit einer Kopfverletzung in der Donauwörther Straße auf Höhe der Hausnummer 6 entdeckt. Der Bewusstlose wurde in die Uniklinik gebracht.

Laut Polizei konnte der Mann aufgrund seines gesundheitlichen Zustands bislang nicht zu den Umständen befragt werden. Es handele sich jedoch um keine schwere Verletzung, sagt ein Polizeisprecher. Nun müsse geklärt werden, ob die Bewusstlosigkeit zur Verletzung geführt habe oder ob eine unbekannte Straftat vorliege.

Deshalb sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die Angaben machen können, was die Person in der Zeit von Samstag, 22.30 Uhr bis zur Auffindezeit um 1.10 Uhr am Sonntag gemacht hat. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3810 zu melden. (ina)