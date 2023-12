Böller setzt Handtücher auf Balkon in Oberhausen in Brand

Zu einem Brand kam es auf einem Balkon in Augsburg-Oberhausen. Die Polizei vermutet einen Böller als Ursache.

Eine bislang unbekannte Person hat vermutlich mit einem Böller mehrere Handtücher auf einem Balkon im Augsburger Stadtteil Oberhausen in Brand gesteckt. Das berichtet die Polizei. Der Vorfall geschah am Mittwoch in der Weidachstraße. Die Balkonumrandung wurde dabei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Derzeit wird die genaue Schadenshöhe laut Polizei noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)