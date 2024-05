Augsburg

Brandopfer von Oberhausen erliegt seinen Verletzungen

Der Mann, der sich in die Luft sprengen wollte, ist an den Folgen der Verletzungen gestorben.

Ein Mann wollte sich in Oberhausen in die Luft sprengen. Nun ist der 58-Jährige in einer Spezialklinik gestorben.

Ein lauter Knall aus einer Wohnung in der Wiesenstraße in Oberhausen hatte in der Nacht auf Mittwoch die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie sich herausstellte, hatte ein 58-Jähriger offenbar versucht, sich das Leben zu nehmen, indem er in seiner Wohnung eine Verpuffung auslöste. Die Augsburger Polizei hat nun bestätigt, dass der Mann an den Folgen seiner Verletzungen gestorben ist. Der schwerverletzte Mann war in eine Spezialklinik geflogen worden, dort ist er auch gestorben. (möh)

