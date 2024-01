Diebe stehlen Baumaschinen aus Container

Ein oder mehrere Täter machen in der Äußeren Uferstraße Beute. Die Polizei bittet um Hinweise. Einen ähnlichen Fall hatte es zuletzt ganz in der Nähe gegeben.

Erneut haben Diebe in Oberhausen Baumaschinen aus einem Container gestohlen. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr in der Äußeren Uferstraße. Die Beute hatte einen Gesamtwert im mittleren vierstelligen Eurobereich, so die Polizei, die nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt und unter der Telefonnummer 0821/323-2510 Hinweise entgegennimmt. In den vergangenen Tagen hatte es einen vergleichbaren Fall in der Zenettistraße gegeben. (jaka)