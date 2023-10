Straßenbahn entgleist nach Unfall in der Donauwörther Straße

>>Sie meinen die Straßenbahnfahrer die im Königsplatz in einer Fußgängerzone mit lauten Gebimmel durch die gegen fahren? Ganz bestimmt wird sich da immer an die Regeln gehalten.<<



Sorry, Friedrich E., an Ihrer Stelle würde ich erst eimal überlegen, warum die Fahrer oft am Königsplatz bimmeln müssen. Es gibt nämlich genügend Zeitgenossen, die mit und ohne Handy durch die Gegend laufen und auf keinen Verkehr achten. Selbiges gilt auch für Radfahrer, die glauben, für sie gelte die StVO nicht. Sie wären der Erste, der hier dann tönt, warum der Fahrer nicht gebimmelt habe, wenn etwas passiert ist. Und nur zu Ihrer Kenntnis: Am Königsplatz sind maximal 15 km/h erlaubt, und das wird auch überwacht. Zudem zählt der Bahnkörper am Königsplatz NICHT zur Fußgängerzone, auch wenn Sie das gerne so sehen wollen. Die BOStrab macht das in § 55 deutlich: Auf besonderen und unabhängigen Bahnkörpern einschließlich der Bahnübergänge im Sinne des § 16 Absatz 4 Satz 4 und 6 nehmen die Züge nicht am Straßenverkehr teil.

