E-Scooter entwendet

Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag in Oberhausen einen E-Scooter gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde das Fahrzeug in der Ulmer Straße entwendet. Dabei entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (att)