Einbrecher dringen in Supermarkt ein

Einen Einbruch in einen Supermarkt im Augsburger Stadtteil Oberhausen meldet die Polizei.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sind gewaltsam in einen Supermarkt in der Biberbachstraße in Augsburg-Oberhausen eingebrochen. Die Tat geschah im Zeitraum von Mittwoch, 20.30 Uhr bis Donnerstag, 7 Uhr. Ob ein Beuteschaden entstand, wird laut Polizei derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in so einem Fall üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 0821/323-3810. (ina)