Einbrecher steigen in Gastästte ein

Ein Einbruchsdelikt in Augsburg-Oberhausen beschäftigt die Polizei. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen, die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in eine Gaststätte in der Donauwörther Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei machten die Täter eine Beute, deren Gesamtwert im mittleren dreistelligen Eurobereich liegt. Die Polizei weist darauf hin, dass auch ein einzelner Einbrecher tätig gewesen sein könnte, und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)