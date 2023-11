Einbrecher steigt in Friseurladen ein

Ein Einbruch in Augsburg-Oberhausen beschäftigt die Polizei. Möglicherweise waren es mehrere Täter, die Bargeld stahlen und Sachschaden anrichteteten.

Am Dienstag ist es zwischen 21.45 Uhr und 22 Uhr zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Ulmer Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Laden ein und stahlen Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich. Der Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden von der Kriminalpolizei gebeten, sich unter der 0821/323-3810 zu melden. (jaka)