Einbrecher stiehlt aus Kiosk Zigaretten im Wert von 10.000 Euro

Ein unbekannter Täter hat einen Einbruch in Augsburg-Oberhausen begangen. Tatort: ein Kiosk. Der Täter stiehlt Ware in hohem Wert und öffnet auch Pakete des Paketshops.

In der Nacht auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter in einen Kiosk in der Donauwörther Straße eingebrochen. Neben Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich stahl der Täter nach Angaben der Polizei Zigaretten im Wert von etwa 10.000 Euro. "Zudem öffnete er mehrere Pakete des Paketshops und entwendete teilweise den Inhalt", so die Polizei. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-3810 zu melden. (jaka)