Einbruch in Gaststätte: Täter machen Beute

Ein Einbruch in eine Gaststätte in Oberhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg.

Ein Einbruch in eine Gaststätte in der Seitzstraße in Augsburg hat Folgen, die Täter richteten auch Sachschaden an. Die Kripo ermittelt.

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Montag, 21.45 Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr, gewaltsam in eine Gaststätte in der Seitzstraße eingedrungen. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich, zudem machten die Täter Beute, deren Gesamtwert im mittleren vierstelligen Eurobereich liegt. Die Ermittler weisen darauf hin, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt und bittet unter der 0821/323-3810 um Hinweise. (jaka)

