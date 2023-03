Augsburg-Oberhausen

vor 16 Min.

Einsatz an der Ulmer Straße: Polizei rückt mit größerem Aufgebot an

In der Ulmer Straße in Augsburg ist es am Donnerstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Artikel anhören Shape

Ein Einsatz in der Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen hat am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Anlass war offenbar ein Verkehrsdelikt, ein Mann soll Widerstand geleistet haben.

Ein größeres Polizeiaufgebot ist am Donnerstagmittag in der Ulmer Straße in Augsburg im Einsatz gewesen. Zeugen berichteten unserer Redaktion, dass sie gegen 13 Uhr etwa ein halbes Dutzend Polizeiautos und auch einen Rettungswagen auf Höhe der Wertachbrücke sahen. Ein Mann soll am Boden gelegen haben, hieß es weiter. Ersten Angaben der Polizei zufolge waren die Beamten wegen eines Verkehrsdeliktes vor Ort. Dabei soll ein Mann Widerstand gegen die Einsatzkräfte geleistet haben, heißt es. Der Betroffene habe einen Rettungswagen benötigt, habe aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Weitere Details waren zunächst unklar. (jaka)

Themen folgen