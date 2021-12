Augsburg-Oberhausen

16:46 Uhr

Erst Autoscheibe eingeschlagen, dann Tasche entwendet

An dem in Oberhausen abgestellten Wagen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei richtet einen Appell an Autofahrerinnen und -fahrer.

Ein unbekannter Täter oder eine Täterin schlug am Donnerstag zwischen 7.30 und 16 Uhr die Beifahrerscheibe an einem in der Thomas-Breit-Straße/ Ecke Zollernstraße geparkten blauen Audi ein. Anschließend wurde daraus eine dort gut sichtbar auf dem Beifahrersitz liegende Tasche entwendet, die jedoch keine Wertsachen enthielt. Am Fahrzeug selbst entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, keine Wertsachen im Fahrzeug sichtbar zurückzulassen. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 nimmt unter Telefon 0821/323-2510 Zeugenhinweise entgegen. (bau)

