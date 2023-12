Fast zwei Promille Alkohol: Mann auf E-Scooter fährt Schlangenlinien

Ein E-Scooter-Fahrer fährt betrunken durch Augsburg-Oberhausen. Die Polizei wird auf ihn aufmerksam.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr fuhr ein E-Scooter-Fahrer laut Polizei in Schlangenlinien auf der Donauwörther Straße durch Oberhausen. Die unsichere Fahrweise lag nicht an der Uhrzeit, sondern vielmehr an seinem Alkoholpegel.

Als die Polizei den 30-Jährigen kontrollierte, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von fast zwei Promille, heißt es im Bericht der Polizei. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 30-Jährigen. (ina)