Oberhausen feiert drei Tage lang beim Kirschblütenfestival

Es ist ein kleines Jubiläum. Zum zehnten Mal findet das Kirschblütenfestival im Augsburger Stadtteil Oberhausen statt. Termin ist von Freitag, 26. April, bis Sonntag, 28. April. Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Oberhauser Vereine und Organisationen. "Feiern verbindet und in Oberhausen ist etwas los", sagt die Arge-Vorsitzende Hannelore Köppl.

Kirschblütenfestival in Oberhausen: Gastronom Stefan "Bob" Meitinger ist dabei

Die Organisatoren haben nach eigenen Angaben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Engagiert ist als Partner Gastronom Stefan "Bob" Meitinger. Er betreibt ein Lokal nahe des Oberhauser Bahnhofs. Auftakt ist am Freitag um 17.30 Uhr mit einer offiziellen Eröffnungsfeier. Zwei Bands treten danach auf, es spielen die Rejetnicks und die Mannish Boys. Am Samstag beginnt das Fest um 15 Uhr. Das Nachmittagsprogramm richtet sich an Familien. Bis in die Abendstunden dauert das Programm. Den Abschluss macht die Band Wild Child.

Am Sonntag geht es mit einem Weißwurstfrühstück ab 11 Uhr am Helmut-Haller-Platz los. Die Why Not Band tritt auf. Das Ende der Veranstaltung ist für 18 Uhr angesetzt. Abschluss ist um 16 Uhr der Auftritt vom Tanzkunstwerk Ida Mahin. Die Veranstalter freut es: Für das Wochenende sind sommerliche Stunden vorhergesagt. (möh)

