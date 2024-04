Feuerwehr rückt zu Küchenbrand aus

Zu einem Brand in einer Wohnung wurde die Feuerwehr nach Augsburg-Oberhausen gerufen. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen.

Die Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 18 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in der Eschenhofstraße in Oberhausen ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es beim Erhitzen von Öl zu dem Feuer gekommen. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Laut Polizei entstand nach derzeitigem Stand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. (ina)