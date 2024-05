Frau auf E-Scooter stößt mit Auto zusammen

Auf einer Kreuzung in Augsburg-Oberhausen ist eine E-Scooter-Fahrerin mit einem Auto kollidiert. Der Roller schleuderte gegen ein weiteres Fahrzeug.

In einen Unfall in Oberhausen am Donnerstagabend waren eine E-Scooter-Fahrerin und eine Autofahrerin verwickelt. Gegen 20.30 Uhr war eine 22-Jährige mit einem Leih-E-Roller auf der Eschenhofstraße unterwegs. Auf Höhe der Straße Bleicherbreite fuhr die Frau in den Kreuzungsbereich. Dabei übersah sie laut Polizei offenbar einen querenden Toyota, dessen 29-jährige Fahrerin Vorfahrt hatte.

Beide Beteiligten konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Auto erfasste die 22-Jährige. Beim Sturz zog sie sich Verletzungen zu. Durch den Aufprall wurde der Roller gegen ein weiteres geparktes Auto geschleudert. Zudem wurden der Toyota sowie der E-Scooter beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf knapp 6000 Euro. (ina)