Frau schlägt Jugendliche in der Tram

Ein Fall von Körperverletzung hat sich in einer Augsburger Straßenbahn ereignet. Dabei hat eine Frau auf eine 17-Jährige eingeschlagen.

Eine Frau und eine 17-Jährige sind offenbar am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 4 aneinandergeraten. Es passierte auf der Strecke von Oberhausen in Richtung Hauptbahnhof. Nach einem kurzen Wortwechsel zwischen den beiden, so berichtet die Polizei, schlug die bislang unbekannten Frau auf die 17-Jährige ein.

Die Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Die Unbekannte stieg anschließend im Bereich der Donauwörther Straße aus. Laut Polizei wird sie wie folgt beschrieben: rund 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, braun-blonde mittellange Haare, helle Haut, lila-pinke Jacke.

Am kleinen Finger trug sie einen Verband. Zeugen, oder die bislang unbekannte Frau, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2510 zu melden. (ina)