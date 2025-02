Frau übersieht Straßenbahn und wird leicht verletzt

Eine 79-jährige Fußgängerin wurde am Samstag in der Donauwörther Straße in Oberhausen von einer Straßenbahn erfasst. Die Frau hatte gegen 14.30 Uhr zu Fuß die Fahrbahn überquert. Die Straßenbahn machte laut Polizei mit der Klingel auf sich aufmerksam und bremste ab. Es kam dennoch zum Zusammenstoß. Die 79-Jährige stürzte. Sie wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 79-Jährige. (nip)

