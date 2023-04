Frau verletzt sich nach Vollbremsung in der Straßenbahn

Eine Straßenbahn der Linie 4 in Augsburg-Oberhausen muss stark abgebremst werden, weil eine Person vor der fahrenden Tram über die Schienen läuft. Die Sache hat Folgen.

Am Montag hat sich gegen 16 Uhr eine 58 Jahre alte Frau in einer Straßenbahn der Linie 4 verletzt. Nach Angaben der Polizei lief eine bislang unbekannte Person an der Haltestelle Eschenhof vor der anfahrenden Straßenbahn über die Schienen. Die Straßenbahn musste deshalb stark abgebremst werden. "Die 58-Jährige fiel dabei samt ihrem Rollator in der Straßenbahn zu Boden", teilt die Polizei mit. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu, ihr Rollator wurde beschädigt. "Die unbekannte Person entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit", so die Polizei, die nun unter anderem wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt und Zeugen bittet, sich unter der 0821/323-2510 zu melden. (jaka)