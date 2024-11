„Froh, dass es vorbei ist“: Oberhausen feiert das Ende der Baustelle in der Ulmer Straße

Vier Monate Lärm, Schmutz und Dreck: Die Anwohner und Händler in der Ulmer Straße konnten einem leid tun. Die viermonatige Vollsperrung von der Wertachbrücke bis zum Oberhauser Bahnhof wegen Gleisbauarbeiten und gleichzeitiger Sanierung von Leitungen forderte ihren Tribut. Am Samstag, bei der Wiedereröffnung des Abschnittes, die mit einem Straßenfest gefeiert wurde, atmeten viele auf. Ab Montag fahren dann die Trams in geregelten Bahnen, auch der Straßenverkehr läuft wieder normal.

