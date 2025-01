Fußgängerin wird von Autofahrer angefahren

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Autofahrer ist es am Dienstag in der Donauwörther Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 56-jähriger Autofahrer gegen 16.30 Uhr in der Wertachstraße unterwegs gewesen. „An der Kreuzung zur Donauwörther Straße bog er nach rechts ab“, heißt es weiter. Dabei übersah der Mann offenbar eine 69-Jährige, die zu Fuß die Donauwörther Straße überquerte. Bei dem Unfall wurde die 69-Jährige leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 56-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 56-Jährigen. (jaka)

