Gastronomie in Oberhausen: Die BCA-Gaststätte schließt, das Michelangelo hat saniert

Die „BCA-Gaststätte“ in der Donauwörther Straße war auf ihre Art eine typische Gaststätte in Oberhausen. Von außen war das Gebäude unscheinbar, die Straße gewinnt ohnehin keinen Schönheitspreis – aber innen erwarteten die Gäste solide gutbürgerliche Küche, faire Preise, eine familiäre Atmosphäre. Wie bei vielen Restaurants im Stadtteil konnte der äußere Anschein also trügen. Nun ist die Gaststätte geschlossen, die vor allem von Stammgästen lebte und auch noch einige Stammtische beherbergte. Es ist nicht die einzige Veränderung in der Gastro-Szene in Oberhausen.

