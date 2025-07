Was kommt nach dem Auszug des Staatstheaters ins Gaswerk Oberhausen?

Dieses Jahr hätte das Theater aus der Brechtbühne am Gaswerk ausziehen und an den Kennedyplatz zurückkehren sollen. So zumindest sahen es die ursprünglichen Zeitpläne für die Sanierung des Theaterstandorts vor. Doch der Abschluss des derzeit größten Augsburger Bauprojekts hat sich seitdem mehrfach verschoben. Aktuell geht die Stadt davon aus, dass das Theater in rund fünf Jahren wieder an seine angestammte Spielstätte zurückkehren kann. Auf dem Gaswerk stünde danach nicht nur die Brechtbühne mit ihren 220 Zuschauerplätzen leer, auch für Werkstätten und den Ballettsaal müssten neue Nutzer gefunden werden. Geht es nach den Stadtwerken, die das Areal verwalten, würden die Flächen wieder an eine Augsburger Kultureinrichtung vermietet. Auch zwei Landmarken des Geländes könnten neu zugänglich gemacht werden.

