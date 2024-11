Gefälschte AirPods: 14-Jähriger hat 24-Jährigen übers Ohr

Bereits im August hat ein 24-jähriger Mann ein gefälschtes Paar Kopfhörer von einem 14-Jährigen gekauft. Dem 24-Jährigen fiel die Fälschung auf, er entdeckte laut Polizei zuletzt „ein neuerliches Verkaufsinserat des 14-Jährigen, mit den gleichen Bildern der Kopfhörer“. Unter dem Vorwand eines Kaufs trafen sich die beiden den Angaben zufolge am Dienstag gegen 18. Uhr in der Donauwörther Straße. „Der 24-Jährige verständigte die Polizei, welche den 14-Jährigen dann am Treffpunkt erwartete.“ Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Betrugsdelikte gegen den 14-Jährigen. (jaka)

