Großeinsatz der Polizei nach mutmaßlicher Gewalttat in Straßenbahn

Eine Auseinandersetzung hat am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Ein Jugendlicher soll einen Kontrahenten mit einem Gegenstand attackiert haben.

Es war ein Großeinsatz, den viele Menschen mitbekamen, weil er sich direkt an der Ecke zur viel befahrenen Wertachbrücke in Oberhausen ereignete. Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr standen ein halbes Dutzend Polizeiautos mit Blaulicht am Rande der Donauwörther Straße, Beamte befragten vor einem Barbershop und einer Pizzeria Zeugen, die aufgebracht wirkten.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, sei der Hintergrund des Großeinsatzes eine mutmaßliche Gewalttat in einer Straßenbahn gewesen, offenbar entweder der Linien 2 oder 4, die an der Wertachbrücke halten. Ersten Ermittlungen zufolge soll es in einer Tram zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen sein. Ein 16-Jähriger soll dabei einen Kontrahenten mit einem Gegenstand geschlagen und an der Hand verletzt haben. Bei dem Gegenstand könnte es sich um einen Schraubenschlüssel oder Schraubenzieher gehandelt haben, konkreteres war aber zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. (jaka)