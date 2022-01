Augsburger Polizei sucht Zeugen zweier Unfälle

Ein Unfall ereignete sich am Mittwoch in Oberhausen, der andere am selben Tag im Kreuzungsbereich Haunstetter Straße/Inverness-Allee.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, um den Hergang zweier Unfälle klären zu können. Der erste ereignete sich am Mittwoch gegen 12.15 Uhr im Kreuzungsbereich Hirblinger Straße/Auerstraße/Holzweg. Wie die Polizei mitteilt, touchierte ein in der Hirblinger Straße stadteinwärts fahrender Audi A6 beim Einfahren in die Kreuzung einen Mercedes A-Klasse, der den Bereich von einer Querstraße ebenfalls passieren wollte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Aktuell ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang, insbesondere, was die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt betrifft. Hierzu werden Unfallzeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefon 0821/323-2510 zu melden.

Zeugen zu Unfällen in Augsburg gesucht

Der zweite Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Haunstetter Straße/ Inverness-Allee. Ein 47-Jähriger war dabei in der Haunstetter Straße mit seinem Ford unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Inverness-Allee. Als sich beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich entgegenkamen, stießen sie zusammen. Dabei seien sowohl der Fahrer als auch die Fahrerin leicht verletzt worden, so die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei klärt aktuell, wie es zu dem Unfall kam. Insbesondere wird überprüft, ob ein Beteiligter verbotswidrig in den durch Ampeln geregelten Kreuzungsbereich eingefahren ist. Hinweise werden unter der Rufnummer 0821/323-2710 entgegengenommen. (bau)