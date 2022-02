Junger Randalierer soll älteren Mann attackiert haben

Gleich zweimal sollen junge Männer am Freitagabend andere Männer angegriffen haben. Die Polizei ermittelt und hat zwei Verdächtige im Visier.

Ein junger Mann soll am Freitagabend einen 58-Jährigen in der Schönbachstraße in Oberhausen attackiert haben. Wie die Polizei berichtet, fiel dem Passanten gegen 22.15 Uhr in der Schönbachstraße "eine Gruppe junger Männer auf, die mehrere Straßenschilder umwarfen". Als der 58-Jährige die Gruppe ansprach, schlug ihn einer der Männer aus der Gruppe mit der Faust ins Gesicht, so die Polizei. "Die Männer flüchteten, bevor die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen." Der 58-Jährige wurde durch den Faustschlag leicht verletzt.

Zwei Stunden später wurde eine Streife der Polizei zu einer Streitigkeit in die Bürgermeister-Ackermann-Straße gerufen. Der Mitarbeiter einer Tankstelle war den Angaben zufolge von einer Gruppe junger Männer angegriffen worden. Die Männer hatten ihn nach alkoholischen Getränken gefragt, die die Tankstelle nicht im Sortiment führte. "Als der Mitarbeiter dies den jungen Männern erklärte, versuchte einer der Männer den Mitarbeiter zu schlagen", berichtet die Polizei weiter. Der Mitarbeiter konnte dem Schlag demnach ausweichen und wurde nicht verletzt. Als die Polizei vor Ort war, kontrollierten die Beamten eine Personengruppe in der Nähe, auf die die Personenbeschreibung beider Einsätze passte. Gegen zwei 20- und 21-jährige Männer aus der Gruppe wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (jaka)